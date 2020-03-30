美團點評去年轉賺22億人幣　預警今年首季虧損

於2019年，集團餐飲外賣業務的交易金額增長38.9%至3,927億元。餐飲外賣日均交易筆數增長36.4%至2,390萬筆。每筆餐飲外賣業務訂單的平均價值按年增長1.8%。餐飲外賣業務的變現率由2018年的13.5%升至14%。

因此，於2019年，餐飲外賣業務收入按年增長43.8%至548億元，毛利增長94.2%至102億元，毛利率由13.8%按年升至18.7%。於2019年第4季度，餐飲外賣業務的總交易金額按年增長39.9%至1,121億元，餐飲外賣日均交易筆數按年增長36.7%至2,720萬筆。每筆餐飲外賣業務訂單的平均價值按年增長2.3%至44.8元，餐飲外賣業務的變現率升至14%。因此，於2019年第4季度，餐飲外賣收入按年增長42.8%至157億元，毛利按年增長89.4%至28億元，毛利率由13.4%按年升至17.7%。

於2019年，集團繼續鞏固了到店、酒店及旅遊業務的市場領導地位，並進一步顯示出強大的變現能力。於2019年，到店、酒店及旅遊業務的交易金額按年增長25.6%至2,221億元，收入按年增長40.6%至223億元，毛利按年增長40.1%至197億元，而毛利率按年維持相對穩定。於2019年第4季度，到店、酒店及旅遊業務的交易金額增長持續加速，按年增長35.3%至604億元，按年增長38.4%至64億元，毛利增加至56億元，而毛利率由86.8%按年升至88.8%。

於2019年，新業務及其他分部的收入按年增長81.5%至204億元，毛利由2018年的負值43億元增至2019年的正值23億元，而毛利率由2018年的負值37.9%改善為2019年的正值11.5%。於2019年第4季度，該分部的收入按年增長44.8%至2019年的61億元，毛利由2018年的負值10億元增至2019年的正值13億元，而毛利率由2018年的負值23.3%改善為至2019年的正值21.2%。

展望未來，集團指出，自2020年初起，新型冠狀病毒的爆發對中國眾多行業造成巨大的短期衝擊。本地生活服務是集團電子商務平台的核心，在眾多方面因疫情受到影響。尤其是，疫情對集團包括餐飲、本地生活服務、酒店等商家的日常營運造成了嚴重影響，從而對集團於2020年第一季度的業務產生下行壓力。餐飲外賣以及到店、酒店及旅遊等業務在需求端以及供應端方面均面臨重大挑戰。

由於疫情的影響，集團估計2020年第一季度收入將會錄得按年負值增長及經營虧損。由於不斷變化的情況存在高度不確定性，集團在此階段無法完全確定對2020年全年的預期影響；然而，如果隨着疫情的持續使得用戶需求及商家運營需要更長的時間才能恢復到正常水平，集團於未來幾個季度的經營業績亦會受到不利影響。

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