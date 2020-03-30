【全球攬炒】美4月就業報告勢史上最慘　失業率恐雙位數

外國傳媒報道，美國上周公布新申領失業救濟人數大增至328萬人，創下史上最高紀錄，而預計於美國時間本周五(4月3日)公布的3月份就業報告，也將顯示美國勞動市場受到的衝擊，但因該數據僅反映3月頭幾周狀況，故未必能充分反映美國失業率的嚴重程度。

美國3月的就業報告主要反映當月前兩周的勞動市場，而當時美國正努力提高疫情檢測量，到了3月中，美國的感染和死亡人數大增，使幾名州長相繼下令不必要的企業關閉，迫使數百萬從服務業到製造業的美國人被裁員。再者，大量企業關門，調查的回應率也可能會很低。

因此，若美國「封鎖」措施持續，預計於5月8日公布的4月份就業報告恐錄得有史以來最大單月衰退，失業率恐飆至雙位數、超過100萬個工作職位消失。

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