金管局：港住宅需求料受壓　股市存極大不明朗因素

香港金融管理局周一(30日)發表《貨幣與金融穩定情況半年度報告》，指香港住宅物業市場前景受眾多不明朗因素及風險影響，包括冠狀病毒的爆發，加上當前經濟衰退及失業率上升，或會壓抑住宅需求及新盤推售。市場情緒亦可能受全球經濟增長步伐及國際金融市場波動等一些外圍風險及不明確因素所影響。

該局指，低息環境或能為資產市場帶來支持，而根據2003年「沙士」過後的經驗，當疫情消退後，市場活動可能會反彈。長遠而言，住宅市場的前景將取決於房屋供求缺口。

值得留意，該報告分析2019年8月底至2020年2月底數據。股市方面，該局形容過去半年像過山車般大起大落。經過夏季大幅調整後，股市最初顯著收復失地，但今年因冠狀病毒爆發而再次下挫。

展望未來，該局料香港股市仍然存在極大的不明朗因素，尤其是全球健康危機，以及中美快將進入第二階段貿易談判，都會對內地宏觀經濟的表現產生很大的影響。

銀行信貸增長方面，2019年下半年再度放緩。以半年計，所有認可機構的貸款及墊款總額增速經過在2019年上半年溫和增長至4.2%後，在下半年減慢至2.4%。

此外，金管局批出8張虛擬銀行牌照後，香港銀行業亦開始推出虛擬銀行服務。該局指，由於虛擬銀行在初期可能透過推出更便捷的產品，以及更具吸引力的存款利率以吸引新客戶，或令存款市場的競爭趨於激烈，從而對現有銀行的資金成本構成上行壓力。

展望未來，香港銀行業仍將繼續面臨多項下行風險，鑑於企業槓桿水平及個人債務負擔持續上升，銀行應審慎評估其貸款組合的資產質素，在這些風險因素可能加劇的情況下所受到的影響。

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