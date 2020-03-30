【全球攬炒】易捷航空全面停飛 員工放假兩個月
2020年03月30日 17:31
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(Getty Images圖片)
綜合媒體報道，歐洲第2大廉價航空公司易捷航空(EasyJet)周一(30日)宣布，旗下330多架的飛機已全面停飛。目前該公司尚不清楚航班何時才能再次起飛。
此外，易捷航空為減低營運成本，與公會和員工達成協議，員工將自4月1日起休假2個月，放假期間將根據英國政府的工作保留計劃，支付員工平均工資80%。
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