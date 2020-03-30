新盤動向：雲海別墅大屋逾1.27億沽 呎價3.35萬貴絕馬鞍山
2020年03月30日 17:31
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豪宅新盤疫市再錄新高價承接。據一手銷售資訊網資料，新鴻基地產(00016)旗下馬鞍山雲海別墅，剛售出Violet Avenue 1號洋房，實用面積3,801方呎，花園面積2,336方呎，天台756方呎，成交價逾1.27億元，呎價33,500元，同樣創出區內歷史新高紀錄。
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