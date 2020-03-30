新冠肺炎：北角糖水道舊樓延期截標

由於疫情持續，部分物業招標時間表受到影響，美聯測量師行早前獲業主及市區重建中介服務委託為獨家代理，公開招標出售北角糖水道12及14號物業100%不可分割業權份數之業權，因應疫情及個別機構暫停服務，截標日期暫定押後至今年第二季，具體日期視乎疫情發展再作公布。

該物業位處糖水道與馬寶道交界，與北角港鐵站相距僅約5分鐘步程，地盤面積約1,939方呎，現址為1幢商住物業，根據屋宇署入伙紙，項目於1954年12月20日落成。

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