【石油大戰】專家估油價有排跌 個別或見「單位數」

外國傳媒報道，受疫情及沙特阿拉伯和俄羅斯持續的「石油大戰」影響，倫敦布蘭特期油瀉至2002年11月以來，每桶22.77美元的最低價位，紐約期油更一度跌破每桶20美元。

紐約期油現報每桶20.75美元，挫3.5%；布蘭特期油報每桶26.64美元，跌4.6%。

投資銀行Cantor Fitzgerald Europe油市析師Jack Allardyce估計，沙特無視美國要求抑制產量壓力，本月大幅增產，恐使美國油價大幅低於每桶20美元的價位。雖然價格還未達到2008年全球金融海嘯時期的跌幅，但目前跌勢是前所未見，且看來遠未結束。

據國際能源總署(IEA)估計，全球旅遊限制恐導致短期需求下降1/5，全球石油存量很可能在未來2到3個月內影響到產能，或對美國原油造成特別大的損害，頁岩油價恐跌至個位數。

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