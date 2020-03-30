金管局：港匯強勁部分與股票相關　可承受資金外流壓力

港元匯價近月持續於強方兌換保證範圍徘徊，金管局於《貨幣與金融穩定情況半年度報告》解釋，港元的強勁需求部分來自股票相關需求，部分則由於接近年底時流動性收緊，而促使港元短倉交易平倉所致。整體而言，香港外匯及貨幣市場運作繼續暢順有序。

該局並指，儘管在不明朗的外圍環境下，冠狀病毒疫情觸動市場情緒可能會導致資金流波動加劇，但香港具有龐大的外匯儲備及穩健的銀行體系，因此有能力承受資金外流的壓力而不致影響本港的金融穩定。

受去年下半年社會運動影響，市場尤關注意香港「走資」情況。金管局指，當香港銀行體系有大量資金外流時，銀行存款必然減少，於報告期內，存款總額以溫和速度增長，顯示沒有出現明顯的跨境資金外流。

美國月內大手劈息1.5厘，金管局指，雖然香港銀行同業拆息長遠而言跟隨美元利率變動，但短期港元拆息或會受到可能影響港元需求的本地因素所影響，例如香港的新股上市活動。

香港銀行體系總結餘自2018年4月以來減少，該局指，香港銀行同業拆息對於港元資金供求變化的敏感度或有所增加，但並不代表目前540億港元的總結餘水平，不足以應付銀行間支付結算的需求，強調香港的銀行同業市場一直有序運作。倘若流動性短期緊絀，銀行可使用金管局為銀行提供的流動資金安排。

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