赤子城去年多賺14% 不派息
2020年03月30日 17:40
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半新股赤子城(09911)公布上市後首份年度業績，去年盈利6,841.5萬元人民幣(下同)，按年增長14.52%，每股基本盈利0.082元，不派末期息。經調整淨利潤為1.09億元，按年增加82.33%。
期內，集團收入為3.89億元，按年上升40.84%；毛利率按年增加16個百分點至67.1%。
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