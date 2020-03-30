香港警號！上季家庭負債佔GDP急升至80.4%創新高

香港金管局的數據顯示，由於香港經濟在2019年第3季開始顯著收縮，令家庭負債佔本地生產總值(GDP)的比率，由2019年第2季的75.8%，進一步上升至2019年第4季的80.4%，為歷史新高。

值得注意的是，儘管經濟活動在經濟衰退期間可能會快速放緩，但家庭的債務未必需要在短期內清償，在經濟下行期間，家庭負債的調整通常較GDP的調整為緩慢。

該局指，相應地，家庭負債佔GDP的比率於短期內可能維持在高位。該比率的未來趨勢將取決於未來經濟情況，以及銀行與家庭之間相應的還款安排。

金管局表示，近年其他私人用途貸款，一直是家庭負債增加的其中一個原因，但在去年下半年增幅有所減慢。此類貸款大部分為私人銀行和財富管理客戶貸款，主要以金融資產(包括股票、基金、債券等)作抵押。

該局留意到，銀行已對這類貸款採取審慎的信貸風險管理措施，包括為各類金融資產抵押品訂立審慎的最高貸款與估值比率、實行有效的追加保證金安排，以及強制平倉機制等。

儘管該局認為，此類貸款的信貸風險屬可控水平，但局方續會透過包括對銀行進行現場審查的監管措施，密切關注相關貸款涉及的信貸風險。

原理上，GDP可代表整體香港收入，家庭負債佔GDP比率愈低，代表香港家庭負債愈低，償還能力愈高，反之亦然。換言之，目前比例達80.4%，意味着香港家庭還債能力下降，只要失業率飆升，形勢將更為惡劣。

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