恒指公司推恒生滬深港創新藥精選50指數

恒生指數公司周一(30日)推出恒生滬深港創新藥精選50指數。這項跨市場指數旨在協助發行商開發指數掛鈎產品，追蹤促進創新藥發展的龍頭公司。

這項新指數追蹤50隻在上海、深圳或香港上市，研究及發展投入相對較高，而且動量表現相對較佳的創新藥業相關股票的表現。股票的動量表現根據6個營運表現指標、alpha收益及殘差收益量度。該項新指數每隔兩秒計算及作即時發布。

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