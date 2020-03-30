【全球攬炒】東京有幾重要？只要封一個月　日本必衰

外國傳媒報道，隨着日本疫情擴散，東京都知事小池百合子已表態不排除「封城」，但首相安倍晉三表示，若東京「封城」，將對經濟造成「重大影響」。有專家直言，東京「封城」對經濟的衝擊會較奧運延期大得多，只要封1個月，足以讓日本經濟全年減少1%。

報道指出，東京都及其周邊的千葉、神奈川，以及琦玉縣等地，GDP總量相當於全球第11大經濟體，即接近整個加拿大，並佔日本全國GDP的1/3。它擁有51%日本大型企業、日本1/5出口，以及1/3進口。

東京及周邊擁有1,590萬人，超過15萬間零售及批發，貢獻該城市經濟總量20%，每年銷售額超過200萬億日圓。此外，東京有超過5.5萬間餐廳。

野村認為，只要東京封城1個月，日本今年GDP就會減少0.44%，而保險商明治安田及巴克萊則認為，日本今年GDP會因而減少1%。凱投宏觀更指，若東京封城超過1個月，日本GDP損失達5%。

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