【債務危機】巨企狂發債吸逾3萬億　低評級企業等爆煲

外國傳媒報道，Dealogic數據顯示，3月迄今，全球「投資級」公司發行的債券規模激增至2,440億美元(約1.9萬億港元)。其中，美國企業以1,500億美元(約1.17萬億港元)居首，並創下紀錄，其次是歐洲的280億美元(約2,184億港元)。Refinitiv數據亦指出，若再加上富國銀行和高盛等銀行新銷售的銀行公司債，本月全球公司債總發行量達4,080億美元(約3.18萬億港元)。

事實上，疫情爆發令全球企業瘋狂搶現金，這些企業提取信用額度、同時大量舉債，試圖強化資產負債表，以因應經濟走下坡對收入造成的任何衝擊。

不過，大舉發債亦令美國「投資級」企業成本水漲船高。根據ICE Data服務公司的數據顯示，「投資級」債券平均孳息率為3.9厘，高於本月較早前的2.26厘。

相比之下，低評級企業發行的高收益債或「垃圾債」，就沒有進入市場的能力。美國自3月4日起，沒有發行任何高收益債，這個情況在歐洲則已持續一個多月。

因此，有分析警告，企業違約風險提升，仍有可能危及經濟。過去十年，借款成本持續低企，令流通在外的公司債規模增至9萬億美元。

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