畢馬威：新冠肺炎擴散　拖累環球新股市場

會計師行畢馬威表示，在新冠肺炎疫情全球大流行下，環球新股市場勢頭受阻，相信經濟波動或於短期內影響上市活動數目、新股項目估值及資金募集，直至疫情有所改善為止。

畢馬威中國資本市場主管合夥人劉國賢指出，經濟復甦的速度將取決於多個因素，包括能否有效應對新冠肺炎的爆發及其所帶來的財務影響，以及在應對全球經濟不確定因素方面能否持續取得進展。

畢馬威中國新經濟市場及生命科學主管合夥人朱雅儀表示，新冠狀病毒引起了投資者對於推進科技研發活動迫切性的關注，包括用於診斷、治療和患者康復等方面的技術開發。因此，儘管市場存在不確定性，新經濟、科技、醫療保健和生命科學行業對投資者仍將保持吸引力。

雖然市場存在不確定性，但第一季全球集資額比去年同期增加54％，美國、中國內地和香港仍然主導全球新股市場。集資排名方面，上海證券交易所因大型項目京滬高鐵(601816 .SH)上市，和科創板持續受追捧而位居榜首，第二名及第三名為美國納斯達克及紐約證券交易所，第四名為泰國證券交易所，香港為第五名。

該行提到，本港新股市場承接去年底市場正面氣氛，首季的上市數目較去年同期有所增加，共錄得35宗主板新股上市，並高於過去5年同期，惟集資額在欠缺大型新股項目下，按年減少約32%至141億港元。

A股市場方面，預計第一季將完成53宗新股上市，集資總額按年增長2.17倍至806億元人民幣。其中，科創板於首季錄24宗新股上市，集資總額為294億元人民幣，佔A股整體集資金額36%。

畢馬威中國資本市場諮詢組合夥人劉大昌表示，科創板在第一季創下多個里程碑，包括首見未有錄得盈利，具有同股不同權及紅籌結構的公司上市。科創板對多元化公司的包容性，體現其支持中國內地創新企業發展的承諾。

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