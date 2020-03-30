滙豐：部分分行特別安排　各人保持安全距離

滙豐銀行發言人表示，為遵從香港政府就新冠肺炎所發出的社交指引，該行在部分分行採取特別安排，讓各人都能保持安全距離。

措施包括，在營運情況及服務需求許可的情況下，安排在分隔的櫃位及一般銀行服務枱提供服務。在分行及理財易中心調整客戶輪候服務的安排，讓各人都能保持安全距離。

此外，該行在部分分行實施派籌安排以避免人群聚集，並鼓勵客戶透過其他渠道例如網上理財、流動理財及電話理財使用銀行服務，又會在客戶進入分行時量度體溫，並建議戴上口罩及保持雙手清潔衞生。分行內亦有酒精搓手液供客戶使用。

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