渣打：加強分行防疫措施　分隔大堂等候區座位

渣打銀行(香港)表示，該行重視客戶與員工的健康及安全，即日起已加強分行的防疫措施，包括分隔大堂等候區的座位，保持人與人之間有適當距離，又實施客戶分流安排，有需要時會向客戶派籌疏導輪候服務之客戶，客戶可於指定時間回來而毋須在分行輪候。

此外，客戶進入分行前需配戴口罩，職員亦會為客戶量度體溫。該行亦提供酒精搓手液供客戶使用。

渣打並鼓勵客戶使用銀行的網上理財、流動理財、電話理財及自動櫃員機，並感謝客戶在疫情下對銀行的體諒和支持。

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