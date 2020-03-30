吉汽：今年銷量目標增4%　積極研發新能源及電動車　

吉利控股總裁、吉汽執行董事安聰慧指，新冠肺炎疫情打擊內地汽車需求，但行業長期向好趨勢沒有改變。吉汽積極研發新能源及電動化汽車，以升級產品結構和提升銷量。今年將推出六款全新車型，包括領克05、06及吉利ICON等。他續稱，集團繼續走國際化路線，輸出更多汽車到國際市場，其中領克品牌將於今年底全面打入歐洲市場，國外主要市場白俄羅斯及馬來西亞於去年的汽車銷量顯著上升，將持續擴大集團經營規模。

集團初步將今年銷量目標定為141萬部，較去年總銷量增加約4%。安聰慧對達成全年銷售目標有信心，目前不會因疫情而下調銷售目標。另外，他指，疫情短期內影響汽車零部件供應，但由於集團生產鏈國際化，強調影響程度是可控。他舉例，目前歐洲疫情肆虐，部分吉汽和富豪汽車的研發工序由歐洲移至中國進行，令研發進程沒有受影響。

被問及吉汽與富豪汽車合併上市事宜會否受疫情影響而推遲。安聰慧指，與富豪汽車合併上市計劃正如期進行，合併後的業務將於今年底在斯德哥爾摩及香港上市。吉汽行政總裁桂生悅補充，合併完成後，吉汽將成為國際化科技公司，透過利用富豪汽車的自動駕駛技術，強化吉汽研發能力和降低生產成本，提升品牌價值，加快國際化進程。

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