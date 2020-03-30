世茂房地產：3月銷售料突破200億人幣　削酒店收入目標

許續指，為應對疫情，公司2月啟動網上銷售，網上認購逾60億元；目前除湖北，95%售樓處已經重開，期間線上線下銷售渠道並用。他料，3月銷售額可突破200億元，較去年同期輕微上漲。惟首兩個月銷售跌約20%，預計首季銷售仍跌10%，料至4、5月情況開始轉好，要錄增長則可能要待至下半年。

集團全年可售資源逾5,000億元，供貨3,600億元；今年目標去化60%以上，目標回款率達75%以上。許指，計劃用回款30%作工程支出，50%作土地投資。拿地首選大灣區、長三角、福建、環渤海等地。

許指出，受疫情影響，下調商娛和酒店業務全年收入目標，商娛業務收入由原先預計升26%，下調至料升11%；酒店收入目標更大幅下調至升5%。他預計，將會造成11億元的業績損失，會爭取將損失減至8億元，但物業業務全年目標未受影響，維持50億元預測。

許補充，物業、酒店於2年內分批分拆上市計劃不變，但料物業上市會更快。

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