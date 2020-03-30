【石油大戰】今次原油需求冰封是08年海嘯6倍

外國傳媒報道，IHS Markit副董事Daniel Yergin指出，原油市場正面臨雙重打擊，石油輸出國組織及其盟國(OPEC+)談判破裂僅是部分原因，最大問題是疫情和世界多數經濟體需求驟減。

他指出，當汽車不在路上跑、飛機不在天上飛、工廠沒有開工且人們沒有工作時，4月原油需求每天恐怕將減少2,000萬桶，是前所未有的需求放緩，且是2008年金融海嘯時期近6倍。

據石油輸出國組織(OPEC)估計，2019年全球每日原油需求量約9,967萬桶，惟包括沙特阿拉伯、俄羅斯等產油國仍宣布增產。就此，Yergin稱，這麼多的供應到底要儲存哪裏？當儲油空間用盡時，油價恐進一步下跌，4月就是十分艱難的1個月。

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