港交所：香港衍生產品市場顯著增長

調查發現，期內衍生產品市場成交量，較2014年7月至2015年6月期間增加62%，至2.84億張合約，主因是香港交易所的旗艦恒生指數相關衍生產品交投大增，而恒生中國企業指數相關衍生產品的交投亦有穩定增長。

來自海外機構投資者的交易佔總成交金額最多，為26%；其次為本地個人投資者及本地機構投資者，分別佔15%及14%。

在所有海外投資者中，美國投資者佔最多，為33%，亦佔市場總成交額約10%；其次為亞洲投資者，佔32%，一樣佔市場總成交額約10%；而歐洲投資者則佔23%，佔市場總成交額約7%。

本地的個人及機構投資者佔整體市場的比例持續增長，由2014至2015調查時的21%增至29%；當中本地機構投資者更由6%增至14%。

今次調查中，純買賣及風險對沖為兩個最主要的交易用途，分別佔總成交額的43%及36%；套戥佔整體衍生產品市場的成交額有顯著增長，由上次調查的14%增至21%。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626