新世紀廣場全層意向呎租35元　低市價兩成

她又指出，該單位景觀開揚，遠眺獅子山，而且屬港鐵站上蓋寫字樓，屬市場上罕有盤源，極其適合作集團總部或共享工作間等。

何氏續稱，因應近期近市況前景，是次大業主特意以實惠呎租招租。翻查資料，新世紀廣場2座最近一宗租務成交為去年3月初，該單位為19樓高層一籃子單位，總面積約3,062方呎，以呎租約45元租出。另外，該廈對上一宗全層租務成交要追溯至2017年中，為12樓中層全層，總面積約20,816方呎，當時成交呎租約43元。

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