世茂房地產：今年銷售目標3千億人幣　陸續併入福晟項目

集團指，去年除福晟以外的收購項目手續已基本完成，福晟計劃有續的安排轉股工作，世茂福晟今年銷售目標300億元，土地儲備1,200億元，舊改貨值超過3,000億元。

執行董事湯沸表示，合作正順利推進中，會分階段推進。首要是先幫助福晟恢復生產，以及債務重組。福晟土地儲備超過1,200億元，住宅方面，預計先在鄭州、長沙、大灣區等潛力較大地區開展合作，首批會有3至5個項目。

許世壇補充，今年會陸續處理福晟的投資性物業，不會拖兩、三年，不排除會出售一部分非優質、非核心的商業資產。

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