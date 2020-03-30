新冠肺炎：金發局3招建議　圖救保險業...

香港金融發展局對增強香港保險業發展提出多項建議，包括將現行優惠稅率(例如稅率減半)的適用範圍延伸至更多類別的一般保險業務；為香港保險經紀公司和再保險經紀公司提供優惠稅率；又如香港保險公司的保險基金資產於香港進行管理，則其投資收益可獲稅務寬免等。

金發局主席李律仁表示，保險業為香港金融服務業及整體經濟的重要部分，亦是社會保障及退休計劃中不可或缺的一環，隨着香港面對人口老化的問題，保險的需求及功用將日漸變得重要。

新冠肺炎疫情令訪港旅客數目大減，金發局董事會成員黃子遜相信，有關影響僅短暫，而本地保險業務仍錄穩定增長，退休相關產品銷售亦上升，加上保監局亦逐漸放寬銷售限制，料可減低對業界的影響。

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