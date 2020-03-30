樓價UPDATES：二手肯跌　帶動部分地區交投急增

樓價持續回落，帶動部分地區本月交投急增，粉嶺及上水區本月暫錄約100宗二手成交 按月大增約66.7%，其中粉嶺花都廣場及碧湖花園近日再添買賣。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●鴨脷洲海怡半島19座低層G室，實用面積888方呎，三房連套房間隔，最初叫價1,950萬元，減價307萬元，以1,643萬成交，實用呎價18,502元。

●小西灣藍灣半島3座低層F室，實用面積455方呎，兩房間隔，以每月租金約1.78萬元獲承租，實用呎租39.1元。

●筲箕灣港島‧東18中層A室，實用面積475方呎，兩房間隔，成交月租1.9萬元，實用呎租40元。

●北角健威花園D座低層7室，實用面積456方呎，兩房間隔，獲區外上車客以650萬元承接，實用呎價14,254元，低市價約一成。

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九龍區

●茶果嶺麗港城5座低層F室，實用517方呎，兩房間隔，放盤兩天，即由728萬元減價至706萬元易手，實用呎價13,656元。

●長沙灣宇晴軒3座低層F室，實用面積462方呎，兩房間隔，原叫價840萬元，減至825萬元沽出，實用呎價17,857元。

●長沙灣青薈低層C室，實用面積224方呎，一房間隔，早前開價500萬元放盤，微減5萬元以495萬元成交，實用呎價22,098元。

●將軍澳維景灣畔10座低層B室，實用面積496方呎，兩房間隔，去年六月開價930萬元，本月中調整至833萬元即獲洽購，最終成交價816萬元，累減114萬元，實用呎價16,452元。

●奧運站君匯港6座中層D室，實用面積477方呎，兩房間隔，以999萬元沽出，實用呎價20.943元。

●奧運站海桃灣2座中低層D室，實用面積609方呎，三房間隔，以每月約2.9萬元放租，數個月後吸引區內客洽詢，最後減租2,000元，以2.7萬元租出，實用呎租44.3元。

●大角咀港灣豪庭10座低層B室，實用面積404方呎，兩房間隔，原以650萬元放盤，減價30萬元，成交價約620萬元，實用呎價15,347元。

●大角咀形品‧星寓高層E室，實用面積370方呎，一房間隔，每月叫租約1.6萬元，減租500元，以1.55萬元租出，實用呎租41.9元。

●荔枝角美孚新邨本月暫錄約23宗成交，平均實用呎價約13,509元，屋苑8期百老滙街114號中層B室，實用面積671方呎，兩房間隔，成交價890萬元，實用呎價13,264元。

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新界區

●粉嶺花都廣場7座中層H室，實用面積392方呎，兩房間隔，以530萬元獲承接，實用呎價13,520元。原業主於2000年以154萬元購入上址，持貨20年沽貨帳面獲利376萬元。

●粉嶺碧湖花園2座中層D室，實用面積441方呎，兩房間隔，放盤4個月，減價19萬元或約3.3%，獲同區分支家庭客以549萬元承接，實用呎價12,449元。

●大圍盛世3期5座高層SA室，實用面積688方呎，三房連套房間隔，以1,138萬元易手，實用呎價16,541元。

●馬鞍山翠擁華庭15座中層A室，實用面積675方呎，三房間隔，開價約850萬元，減價至818萬元易手，實用呎價12,119元。原業主於2013年以580萬元購入單位，持貨7年帳面獲利約238萬元，升值約41%。

●青衣青怡花園5座高層B室，實用面積343方呎，兩房兩廳間隔，原業主580萬元，減至578萬元成交，實用呎價16,851元。

●東涌映灣園11座極高層F室成交，實用面積565方呎，兩房間隔，去年底放盤開價698萬元，今年2月叫價調整至693萬元，近日獲買家洽購，最終以682萬元成交，實用呎價12,071元。

●東涌東堤灣畔8座高層E室，實用面積527方呎，兩房間隔，原叫價720萬元，放盤僅一天，即減至680萬元沽出，實用呎價12,903元。

●荃灣御凱2座中低層C室，實用面積728方呎，三房連套房間隔，減價92萬元，以1,358萬元沽出，實用呎價18,654元。

●馬鞍山中心3座高層G室，實用面積381方呎，兩房間隔，輕微減價8萬元，以620萬元易手，實用呎價16,273元。

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