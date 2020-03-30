新盤動向：西貢133 PORTOFINO獲國際級建築認證

該集團副主席黃永光表示，我們有9成以上時間都花在室內，建築環境對身心健康和生產力有重大影響。《WELL建築標準》匯集最佳作業，將可持續發展與建築環境連結，透過空間設計和建築物提升身心健康。他衷心感謝並祝賀團隊為項目獲得此國際級盛譽，並實現為客戶、員工及更廣大眾建構更美好生活的願景。

由International WELL Building Institute(IWBI)管理的《WELL建築標準》是全球首個融合建築及身心健康的建築標準認證體系，從而提升可持續發展。檢測及監察建築物內影響身心健康的10個主要概念，包括空氣、水質、營養、光線、運動、熱舒度、聲環境、材料、精神，以及社區等多項元素。

《WELL建築標準》Core V.2新版本為V.1版的延伸，涵蓋更多項有關身心健康的概念。IWBI委託獨立評估機構綠色建築認證委員會完成就該盤的嚴格評核，確保項目表現符合相關標準。此外，同時將教育元素結合優良管理作業，包括在住客會所分享教育資訊及推動健康舒泰生活。

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