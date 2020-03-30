【全球攬炒】澳洲首3季經濟恐萎縮10%

外國傳媒報道，彭博經濟研究澳洲經濟學家James McIntyre指出，澳洲經濟將持續衰退，今年首3季GDP恐按年減少10%，直到第4季才有望復甦，全年經濟料負增長6%。他更警告，澳洲GDP恐3年內，都無法回復到疫情爆發前的水平。

他說：「就算政府在財政上盡最大努力，殘酷的經濟現實就是，不是所有商業及就業都能得到拯救。」

另外，他認為，就算之後經濟數據開始復甦，就業市場的混亂恐會持續更久，才能讓企業吸收所有勞動力，也因此拉長了回復疫情前經濟水平的所需時間。

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