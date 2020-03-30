星島去年轉蝕2267萬　不派息

集團表示，2019年全球經濟增長是自2009年金融海嘯以來最弱。新型冠狀病毒的全球蔓延是目前對2020年前景的重大威脅，同時美國與內地的貿易爭議、英國脫歐及中東地緣政治局勢緊張等因素更增添隱憂，展望2020年將充斥壓力。香港經濟本已受到多月來的社會動盪打擊，而2020年的前景將取決於疫情會否受控及社會事件的發展。

以上各項因素及其對廣告市場的影響，都會左右集團2020年的前景。當前營商環境艱難，預計短期內亦難有改善。集團將繼續致力削減開支，精簡營運，務求達致有效率且可持續的成本結構。白報紙價格回軟，預計亦有助減省生產成本。集團將一如既往，專注發揮核心優勢，提供優質內容及具成本效益的廣告平台，滿足讀者及廣告客戶的需要。

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