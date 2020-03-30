否極泰來？超準「牛熊指標」現「買入信號」

外國傳媒報道，美國銀行測市非常準確的「牛熊指標」出現重大信號！目前已觸及「零」，意味着市場看淡情緒已達最大值，往績顯示，股市已見底並有望大幅反彈。

這指標於2002年面世，數值由0至10，低於2是確信「買入信號」，高於8是確信「沽售信號」，一向較為準確。目前最新跌至0，反映是股市確信「買入信號」。

近年出現「買入信號」是2016年6月英國公投脫歐後、2019年1月及8月，股市確實步入升浪。事實上，美銀表示，他們私人客戶的股票投資配置比率目前已跌至52.8%，是2013年2月以來最低。

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