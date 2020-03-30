農業銀行去年賺2120億人幣　末期息18.19分

截至2019年末，該行總資產規模24.88萬億元，比2018年末增長10.0%；成本收入比30.49%，比2018年下降0.78個百分點；不良貸款率1.4%，比2018年末下降0.19個百分點；資本充足率16.13%，比2018年末提升1.01個百分點，實現了「量」的穩健增長、「質」的持續提升和「效」的穩步改善。

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