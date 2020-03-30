農業銀行去年賺2120億人幣 末期息18.19分
2020年03月30日 20:26
東網電視更多新聞短片
農業銀行(01288)公布2019年度業績，期內收入6,293億元人民幣(下同)，按年增加4.4%，錄得股東應佔溢利2,120億元，按年增加4.5%；每股盈利0.59元，擬派末期息每股0.1819元。
截至2019年末，該行總資產規模24.88萬億元，比2018年末增長10.0%；成本收入比30.49%，比2018年下降0.78個百分點；不良貸款率1.4%，比2018年末下降0.19個百分點；資本充足率16.13%，比2018年末提升1.01個百分點，實現了「量」的穩健增長、「質」的持續提升和「效」的穩步改善。
－－－－－－
Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！
電話：6810 2200
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85268102200
Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！
電話：5133 0626
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85251330626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！