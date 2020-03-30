新盤動向：朗濤連錄兩伙終止買賣 加價最多7.7%
2020年03月30日 21:06
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朗濤處於臨海位置，不少單位可享受優質海景。
各區樓盤續錄交易告吹個案。據一手銷售資訊網資料，大埔白石角朗濤連錄兩宗終止買賣合約，其中6A座3樓B室，實用面積1,027方呎，原本於2019年7月以1,526.8萬港元售出，價單售價剛由1,845.1萬調升至1,962.3萬元，加幅約6.35%。
而8B座10樓F室，實用面積397方呎，同樣原於2019年7月以598.1萬元沽出。該單位價單售價已由747.6萬上調至805.4萬元，加幅逾7.7%。
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