【全球攬炒】歐盟3月經濟景氣指數創35年最大跌幅

外國傳媒報道，受疫情拖累，歐盟委員會周一(30日)公布3月經濟景氣指數報94.5，較2月103.4大幅下滑，並創1985年以來最大跌幅。其中，3月工業景氣指數為-10.8；服務業景氣指數則報-2.2。

另外，德國政府亦表示，若在5月中前經濟活動無法恢復至正常狀態，則今年全年GDP將可能衰退5.4%。

事實上，受疫情影響，德國汽車大廠福士(Volkswagen)被迫關閉於歐洲及美國的工廠，預期導致每周損失20億歐元。小型企業則面臨破產風險。

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