新冠肺炎：好消息！強生9月測試疫苗　股價市前飆半成

外國傳媒報道，美國巨企強生(Johnson & Johnson)周一(30日)表示，該公司將在9月起，對新冠肺炎進行人體疫苗測試，並預計可於2021年初投入緊急情況使用。消息公布後，該公司股價於美國開市前延長交易時段曾飆逾5%。

該公司宣布，已和美國衛生及公共服務部屬下的生物醫學高階研究和發展管理局，共同投資超過10億美元研究疫苗，將在今年9月進入人體臨床研究的第一階段，料年底前完成。如果疫苗效果良好，可能會在2021年初投入用於緊急情況。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626