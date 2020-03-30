【全球攬炒】旺季不再！荷蘭花卉業恐損失425億

外國傳媒報道，受疫情拖累，荷蘭花卉產業今年恐有大量花朵遭浪費！根據往績，從3月起到復活節假期和5月的母親節，通常為花卉業的旺季，3月每日銷售額通常能超過2,000萬歐元(約1.7億港元)。

不過，全球主要花卉拍賣公司FloraHolland發言人Michel van Schie表示，荷蘭花卉業今年損失很大，目前通常是一年中最繁忙的時期，但現時僅佔正常營業額的30%。在3月13日當天的拍賣會上，有將近1/4鮮花未能售出，只好被扔掉，到了3月16日，更有達50%鮮花未售出。當人們不慶祝生日、不舉辦婚禮，也沒有其他慶祝活動時，就不需要大量的鮮花。

數據顯示，荷蘭有85%的鮮花，尤其是鬱金香，都用於出口。荷蘭農業和園藝組織估計，受疫情影響，整個荷蘭農業產業的損失恐達50億歐元(約425億港元)。

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