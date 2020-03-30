美團︰到店、酒店及旅遊業務首季表現尤其差
2020年03月30日 21:31
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(中新社圖片)
新冠肺炎肆虐神州，去年首度扭虧為盈美團點評(03690)已預計本季將錄得收入按年倒退及經營虧損。首席財務官陳少暉於分析員會議上坦言，三大業務今年首季收入一律會差過去年同期，惟去年毛利貢獻最大的到店、酒店及旅遊業務會尤其差，不但跌幅會相當顯著，其復原時間亦恐遠比餐飲外賣要長。
他續指，餐飲外賣業務交易量會差過去年同期，原因是一些食肆要暫停營業、部分民眾避忌與人接觸、以及小區封鎖管理窒礙送餐流程，因此對餐飲外賣業務全年增長展望更保守，但畢竟有留家人士「撐場」，而且一些交易本身是日常性的，反觀到店、酒店和旅遊業務講求民眾出街消費，其狀況自然慘得多。
事實上，公司於業績通告提到，已減免全國到店餐飲商家及本地生活服務商家2月的佣金，並為全國酒店、民宿及遊景點商家提供總值10億元人民幣補貼進行網上推廣及營銷，以及向疫情期間提供配送服務的騎手提供額支持。
另外，就阿里巴巴(09988)也大搞本地生活服務，陳少暉稱，這個市場空間遼闊、發展尚處初階，其取勝之訣是規模和效率，認為公司於這些方面以至服務可靠度上有優勢。
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