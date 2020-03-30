美團︰到店、酒店及旅遊業務首季表現尤其差

他續指，餐飲外賣業務交易量會差過去年同期，原因是一些食肆要暫停營業、部分民眾避忌與人接觸、以及小區封鎖管理窒礙送餐流程，因此對餐飲外賣業務全年增長展望更保守，但畢竟有留家人士「撐場」，而且一些交易本身是日常性的，反觀到店、酒店和旅遊業務講求民眾出街消費，其狀況自然慘得多。

事實上，公司於業績通告提到，已減免全國到店餐飲商家及本地生活服務商家2月的佣金，並為全國酒店、民宿及遊景點商家提供總值10億元人民幣補貼進行網上推廣及營銷，以及向疫情期間提供配送服務的騎手提供額支持。

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