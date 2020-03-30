【夜市UPDATES】道指早段回升251點後倒跌

雖然新冠肺炎疫情依然嚴峻，但各地繼續推出刺激經濟措施，提振投資者信心。美股道指上周五(27日)挫逾900點後，周一(30日)早段回升251點，報21,887點，惟升幅很快被蒸發，現報21,627點，倒跌9點；納指漲122點至7,624點。

港股夜期現報23,119點，升105點，惟仍低水56點。

券商Bernstein策略員警告，美股仍未見底，股市估值亦並不便宜，因為主要經濟體仍面對限制民眾外出活動，維時多久存巨大不明朗，未能刺激經濟。

Bernstein另一報告指出，以目前流動性水平，美國航空及聯合航空將於兩個月耗盡現金，達美航空及西南航空則分別可捱5及8個月。該行揣測美國航空及聯合航空可能尋求較多華府援助，增加股權遭攤薄的風險，兩家航空公司股價早段報13.09美元及29.92美元，挫6.77%及8.91%。

另外，有報道指，蘋果公司(Apple Inc.)今季iPhones訂單按年減少18%，Apple股價早段報252.48美元，升1.91%。

不過，美國財長姆紐欽預計，股市絕對會反彈，雖然美國將經歷一個艱難的季度，但在疫情之前，整體經濟狀況良好。對於長線投資者來說，現在是投資美國的大好時機。

於今年2月底警告股市大冧而言中的著名經濟學家、安聯(Allianz)首席經濟顧問埃利安(Mohamed El-Erian)最新亦表示，投資者可以撈部分個股，但不是指數基金，預計股市仍要因疫情而大幅波動，惟「變賣一切」的時刻已過去。

他指出，過去數周是「沽出一切」的時機，現時則不是，可以是既買且沽，視乎自行需要，因個別股份已屆「舒適」水平。

美國銀行測市非常準確的「牛熊指標」也出現重大信號！目前已觸及「零」，意味着市場看淡情緒已達最大值，往績顯示，股市已見底並有望大幅反彈。

這指標於2002年面世，數值由0至10，低於2是確信「買入信號」，高於8是確信「沽售信號」，一向較為準確。目前最新跌至0，反映是股市確信「買入信號」。

近年出現「買入信號」是2016年6月英國公投脫歐後、2019年1月及8月，股市確實步入升浪。事實上，美銀表示，他們私人客戶的股票投資配置比率目前已跌至52.8%，是2013年2月以來最低。

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