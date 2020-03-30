否極泰來？埃利安：目前不是「沽出一切」時機

外國傳媒報道，於今年2月底警告股市大冧而言中的著名經濟學家、安聯(Allianz)首席經濟顧問埃利安(Mohamed El-Erian)最新表示，投資者可以撈部分個股，但不是指數基金，預計股市仍要因疫情而大幅波動，惟「變賣一切」的時刻已過去。

他指出，過去數周是「沽出一切」的時機，現時則不是，可以是既買且沽，視乎自行需要，因個別股份已屆「舒適」水平。

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