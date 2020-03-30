否極泰來？埃利安：目前不是「沽出一切」時機
2020年03月30日 21:45
東網電視更多新聞短片
外國傳媒報道，於今年2月底警告股市大冧而言中的著名經濟學家、安聯(Allianz)首席經濟顧問埃利安(Mohamed El-Erian)最新表示，投資者可以撈部分個股，但不是指數基金，預計股市仍要因疫情而大幅波動，惟「變賣一切」的時刻已過去。
他指出，過去數周是「沽出一切」的時機，現時則不是，可以是既買且沽，視乎自行需要，因個別股份已屆「舒適」水平。
－－－－－－
Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！
電話：6810 2200
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85268102200
Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！
電話：5133 0626
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85251330626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！