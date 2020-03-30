利豐基金股東Silchester：適當時候考慮私有化方案
2020年03月30日 21:56
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利豐(00494)基金股東Silchester發表聲明，指近日不同第三方均有問及，他們是否有意接受利豐以每股作價1.25元的私有化方案。Silchester確認，將在適當時候考慮相關方案，同時該基金手持的利豐股份對以接近私有化作價的出價，持開放態度。
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