中國鐵建去年多賺12%　末期息21分

集團表示，2020年伊始，新型冠狀病毒肺炎疫情肆虐全球，經濟增長不確定性加劇，國際環境繼續深刻演變，經濟下行壓力加大，建築市場面臨的形勢依然複雜，但市場規模平穩向好的基本面沒有改變。國內穩就業、穩金融、穩外資、穩外貿、穩投資、穩預期，給建築業增添了政策紅利；海外多國為刺激經濟實現恢復增長，推出基礎設施建設發展規劃，國際建築市場呈現溫和增長的向好趨勢。

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