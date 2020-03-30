美國2月待完成房屋銷售升2.4%　3年新高

美國房地屋經紀協會公布，當地2月份待完成房屋銷售指數意外升2.4%至111.5點，並創3年新高。至於1月份升幅亦向上修訂至5.3%，創2010年以來最大增幅。

不過，美國房地屋經紀協會首席經濟師Lawrence Yun預期，一如其他行業，當地樓市未來數月將受到新冠肺炎疫情的衝擊。他鼓勵透過網上睇樓、電子簽約及委託估值，以進行房屋交易。

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