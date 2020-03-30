中國中鐵去年盈利增近38%　末期息16.9分

集團表示，2020年初，面對新冠肺炎疫情，集團堅決響應黨和國家號召，秉持人類命運共同體理念抗擊疫情，國內國外一齊努力，以越是艱險越向前的勇氣，第一時間投身戰「疫」一線，火速馳援建設武漢火神山醫院和方艙醫院、貴州「火神山」醫院、西安「小湯山」醫院等一大批「希望之地」，千方百計採購並捐贈醫用物資，成為抗疫戰場上「最美逆行者」的一份子。集團知機識變、化危為機，統籌推動防疫抗疫和復工復產「兩手抓、兩不誤、兩促進」，努力在保障重點工程建設、企業健康穩定發展和國家經濟穩增長中多作貢獻。

山高人為峰，只要肯攀登。2020年的大幕已經拉開，集團將聚焦「建築為主、相關多元」戰略定位，統籌國內國際兩個市場，乘勢而上，順勢而為，深化企業改革，注重提質增效，加快轉型升級，着力做優經營鏈、做精管理鏈、做強產業鏈、做實價值鏈、做大動能鏈，增強企業競爭力、創新力、控制力、影響力和抗風險能力，努力建設具有全球競爭力的世界一流企業，以優良業績回報員工、回報股東，建功新時代！

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