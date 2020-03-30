金價有運行！大鱷狂削淡倉78%　史上最快

外國傳媒報道，隨着各國央行和政府努力遏制冠狀病毒大流行的影響，增添了持有黃金的理由，對沖基金以有史以來最快的速度退出了對金價的看跌押注。

在截至上周二(24日)的一周內，資金經理削減他們對黃金淡倉78%，創下了十多年的政府紀錄中最大的降幅。

德國商業銀行表示，很顯然，黃金將從這場史無前例的印鈔票狂潮中受惠。

在各國政府出台財政刺激措施之際，各國央行開始向金融體系注入更多資金，以緩解新冠病毒對經濟的影響，黃金期貨創下了自2008年以來的最佳單周表現，上漲了11%。伴隨其通過大規模購債計劃緩衝新冠疫情對經濟衝擊的積極努力，聯儲局的資產負債表規模突破5萬億美元。

全球大流行迫使瑞士的黃金精煉廠關閉，香港和新加坡也停飛航班，更難將黃金從倫敦運到紐約。這造成金價軋空，使4月份合約與現貨金價的溢價上漲至40年來的最高水平。

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