【餐飲寒冬】敘福樓去年轉蝕1122萬　預告受疫情打擊

集團表示，自2020年初爆發疫情以來，香港已經並繼續實施一系列預防及管制措施，包括停學、在家辦公、鼓勵保持社交距離、對出入境旅行的限制及管制以及提高餐廳的衛生及防疫規定。

新型冠狀病毒爆發對集團的業務造成不利影響。於2020年2月，由於新型冠狀病毒之確診病例受公眾關注，而該等病例與火鍋用餐引起氣溶膠的潛在感染風險有關，「牛涮鍋」及「溫野菜」餐廳關閉了至少兩個星期。於3月底，食物及衞生局局長亦發布指示，就香港的飲食業制定新措施及規定，其中包括，餐飲場所的顧客數目於任何時候均不得多於座位數目的50%，規定確保桌子間距離至少1.5米，且各桌同桌人士不得多於4人。該等新指示於3月28日生效，為期14日，並會由政府根據疫情的最新發展不時作出調整。

於2019年12月31日後及直至本公告日期，集團注意到整體收入較2019年同期有所減少。集團一直與業主就租金減免進行積極的磋商，並調整了餐廳營業時間及員工的更期安排以優化人工及其他經營成本。

於編製本套合併財務報表時，集團對物業、廠房及設備及使用權資產進行了減值測試，並計提了相關減值撥備。進行此評估時，集團根據2019年12月31日的狀況估計現金產生單位的未來現金流量現值，從而確定使用價值。於2019年12月31日，物業、廠房及設備及使用權資產的帳面值分別為1.26億及2.27億元。將於2020年進行的物業、廠房及設備及使用權資產減值測試中，將考慮新型冠狀病毒爆發及其對現金產生單位的估計未來現金流量現值的影響。

目前集團仍在評估新型冠狀病毒爆發對2020年業績的影響，且目前無法估計對集團的量化影響。

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