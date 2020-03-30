股東注意！太平洋航運︰AGM無禮物無茶點

如欲採取上述方法的股東，應盡快填妥及遞交委任代表表格，以確保委任代表指示可於股東周年大會指定召開時間最少48小時前送達股份過戶登記處。公司呼籲股東要再三留意，公司將在股東周年大會上強制測量體溫和填寫健康聲明、於會議期間佩戴外科口罩，亦將不會派發禮品及供應茶點。

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