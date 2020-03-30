股東注意！太平洋航運︰AGM無禮物無茶點
2020年03月30日 22:29
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太平洋航運(02343)將於2020年4月8日(星期三)上午10時30分於香港中環8號碼頭香港海事博物館舉行股東周年大會。公司稱，鑑於新冠肺炎疫情持續以及根據香港政府最近發出的預防及控制疫情傳播的措施，強烈建議股東委任股東周年大會主席作為其代表在大會上就相關決議案進行投票，以行使其投票權，代替其親身出席股東周年大會。
如欲採取上述方法的股東，應盡快填妥及遞交委任代表表格，以確保委任代表指示可於股東周年大會指定召開時間最少48小時前送達股份過戶登記處。公司呼籲股東要再三留意，公司將在股東周年大會上強制測量體溫和填寫健康聲明、於會議期間佩戴外科口罩，亦將不會派發禮品及供應茶點。
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