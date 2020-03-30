【石油大戰】布油低見22美元18年最殘 紐油20美元危
2020年03月30日 22:32
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(Getty Images圖片)
油價繼續一瀉如注，布蘭特期油跌近10%，報每桶22.44美元，創2002年以來新低；紐約期油挫逾6%，現報每桶20.08美元。
外媒報道，紐約原油期貨交割地庫欣地區的原油庫存最近一周增加逾400萬桶，使市場憂慮庫存滿瀉。
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