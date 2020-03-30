美蘭空港去年少賺7% 不派末期息
2020年03月30日 22:35
東網電視更多新聞短片
海南美蘭國際空港(00357)公布，2019年營業收入按年下跌7.48%至15.76億元(人民幣‧下同)，純利按年倒退7.49%至5.75億元。
該公司宣布不派發末期息，原因是今年資金需求量較大，主要用於2期擴建項目建設以及美蘭機場安全投入，對現有設備進行改造。與此同時，新冠肺炎疫情或令公司利潤下滑。
－－－－－－
Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！
電話：6810 2200
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85268102200
Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！
電話：5133 0626
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85251330626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！