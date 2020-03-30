【全球救市】內地放棄「去槓桿」　疫情過後須警惕

外國傳媒報道，上次激增的債務甚至還沒有降下來，中國的企業槓桿又已經在上升了。

在抗擊疫情迅速取代其他所有事項成為重中之重時，決策者遏制債務增長的行動剛要進入第4個年頭。效果已經顯現：非金融公司債務相比於經濟規模的水平雖然降幅不大，但去年已明顯低於2016年的高峰。

不過，目前中國已回到2008年打開信貸龍頭的模式，特別是通過國有企業和地方政府。新做法還意味着可能會對本來有可能違約的民營企業提供更多幫助。惟投資者表示歡迎：較低評級的地方政府融資平台債券的孳息率已降至2016年低位。

野村國際首席中國經濟學家陸挺表示，北京仍然有充足的政策工具來避免系統性金融風險，但是未來幾個季度債務與GDP的比率持續上升是不可避免的，債務進一步積聚帶來的風險將是北京在疫情過後，需要處理的一項關鍵任務。

政策制定者在提供經濟援助時，沒有深度大幅減息或是採取聯儲局式的大規模資產購買，這種慎重做法表明，當局對於2008年之後那樣債務迅速積聚的長期風險仍然保持警惕。

去年第3季，中國非金融公司債務與國內生產總值(GDP)的比例為156.7%，雖然低於2016年初162.8%的高峰，但遠高於全球金融危機前夕的98%。國際金融協會(IIF)匯總的數據顯示，這數字也遠高於美國的74.2%和日本的101.9%。

今年迄今，中國企業總計發行了3.1萬億元人民幣的境內債券，比去年第一季度的總額增長了12.5%。僅是3月份截至上周五(27日)上午的發行規模，就達到了1.6萬億元人民幣，創下月度新高。

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