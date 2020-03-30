國際天食虧損擴大逾倍　擬下月起恢復堂食

該公司稱，2020年1月26日開始關閉中國大陸全部門店和香港部分門店，通過與業主積極溝通、安排員工休假等方式，降低公司租金和人力成本支持，並透過品牌外賣產品精選和安全直送等方式，新冠肺炎疫情防護期間拓展外賣業務。與此同時，又和銀行金融機構溝通，取得增量銀行授信，做好現金儲備。

國際天食表示，疫情期間積極推動產品研發，發揮品牌優勢強調產品安全屬性，隨着疫情逐步穩定，計劃在下月初逐步恢復門店堂食業務。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626