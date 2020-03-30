【財經評論】應對系統性風險　內地出招要及時

今年以來，受新冠肺炎疫情衝擊，各大央行都大幅減息，甚至重啟俗稱「印銀紙」的量化寬鬆(QE)，務求在這個非常混亂和艱難的時刻，積極維持充裕的流動性，防範金融系統性風險。可此期間，內地當局態度相對觀望，至周一(30日)才見到較積極舉動。事實上，外部風險正不斷上升，令內部經濟復甦進度充滿變數，實有必要先發制人，以防外部風險傳導，瓜連蔓引，難以收拾！

據官方資料，截至上周六(28日)，內地規模以上工業企業平均開工率為98.6%，復工率為89.9%，但問題是，復工不等於復產。如今亞洲、歐洲和美國等地疫情嚴峻，致令外部需求急劇轉冷，外貿業大受打擊，再加上多地製造業生產受阻，影響產業供應鏈。凡此種種，皆限制內地復產情況，消費和企業投資信心均有待恢復，情況未許樂觀。

內地目前面對的另一個威脅，乃疫情有機會由外部回流，導致要持續進行入境管制，制約經濟活動，別無他法。本來預計將於次季出現的經濟復甦，如今好可能要延至下半年才出現。

如是者，連續兩季經濟「速凍」，更強的經濟體都難受如此重擊。企業債務違約情況惡化，新興市場信貸評級下降，加快資金流出，皆無可避免會削弱抵禦金融系統性風險的能力。月內美國疫情急劇轉差，美債和美元所出現的極端波動，有目共睹，就連最具流動性的國際貨幣亦遭遇此挑戰，迫使美國聯儲局要祭出「無限QE」來穩定人心。雖然內地的資本項目尚未完全開放，但說到底還是難以獨善其身。因此，為防風險由外部傳導，就須主動加大寬鬆力度，嚴防系統性風險引發骨牌效應，乃當務之急。

周一傳來人民銀行重啟逆回購操作變相「放水」500億元人民幣，並將7天期逆回購利率下調0.2厘，雖是意料之外，但又是情理之內。此舉向市場發出兩大訊息，其一是內地開始更積極全面加大寬鬆力度，預期4月份降準減息的機會較大，中期借貸便利(MLF)及貸款市場報價利率(LPR)均有望下調，多管齊下、並有力地壓低實體經濟融資成本，穩定市場預期；其二是說明目前全球經濟和金融市場的形勢，已到了極度嚴峻的階段，不容許當局在政策上再有太大保留。

如今能期盼的是，海外疫情盡快受控，以盡量減低經濟活動停擺所帶來的損失。否則疫情拖得愈久，只會有更多企業支持不住、金融系統所承受的壓力不斷增加，一旦產業鏈繼續斷裂引致失業率上揚，只會預示復甦之路更難行！

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