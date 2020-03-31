星島全年虧損2267萬　不派息

星島去年每股基本虧損2.61仙，不派息，為該公司自○五年度業績以來首次不派息。公司股價周一(30日)下跌1.54%，收報1.28元。

該公司去年的收入按年下跌11.86%至12.61億元，毛利亦收縮12.89%至4.67億元。

管理層在業績公告內解釋，收入下跌，以及由盈轉虧，主要因為行業環境欠佳所致。其中廣告市場在去年下半年明顯惡化，持續不斷的社會事件重挫香港經濟活動，廣告開支因而大幅被削。公司旗下《星島日報》的廣告收入亦不能幸免。

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