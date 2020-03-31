東方日報B1：人行跟隊放水500億

繼美國推出史無前例的經濟刺激方案之後，內地上周已發放重磅「放水」信號，昨日新一輪寬鬆措施正式啟動，中國人民銀行周一不但重啟七天期逆回購，更大削中標利率0.2厘，創逾四年以來最大單次削減幅度，並為近兩個月以來再度下調相關利率。分析指，這意味着四月人行或進一步減息，內地貨幣、財政及擴大內需新政將三路齊發撐經濟。

人行此前已連續廿九個交易日暫停逆回購(逆回購即是向金融體系放水)，惟周一公布，以利率招標方式開展500億元(人民幣‧下同)逆回購，因同日並沒有逆回購到期，故全數於公開市場作淨投放。值得留意的是，今次中標利率降至2.2厘，不但為農曆新年長假後第2次下調，亦為彭博有紀錄以來新低。

人行貨幣政策委員會委員馬駿對外解釋，此舉標誌着人行進一步加大逆周期調節力度，而選擇此時降低逆回購利率，主要考慮內地復工、復產需求、國際疫情，以及外部經濟環境惡化等多方面因素。

澳新銀行認為，人行下調中標利率力度較預期大，可反映內地有意加入二十國集團(G20)的「救市」行動，以穩定全球經濟。荷蘭國際集團(ING)銀行大中華經濟師彭藹嬈發表報告指出，今次逆回購減息出乎意料之外，尤其削減幅度比近年每次0.05厘甚或0.1厘下調力度更深。她估計，人行此舉主要為避免金融危機火頭乍現，故出手「放水」以保持銀行間市場的流動性充裕。

彭藹嬈又指，內地與全球金融體系之間相對隔離，但內地部分民眾就業仍受早前的封城措施影響，注意到信用卡等消費貸款逾期還款的問題開始浮現。儘管該行相信，內地陷入金融危機的機會較低，但人行仍會盡全力降低相關可能性。

故ING及澳新銀行均預料，反映市場利率去向的一年期中期借貸便利(MLF)利率及貸款市場報價利率(LPR)，將於四月先後下調。回顧2月初，人行先行下調逆回購利率，同月MLF利率隨後同步向下，繼而帶動每月公布一次的LPR下降，意味整體減息的路線圖或快將重現。

不過，ING估計，相比貸息，存款基準利率不會降低，特別是現時並非保護銀行盈利能力的時候。相反，監管機構或考慮通過增加銀行的資本緩衝，即提高嚴格的資本要求，來保護金融機構。

澳新則指，現時內地仍可能下調存款利率，但人行需觀察今次調降逆回購利率的影響。據該行統計，今次銀行淨息差可能因而收窄0.168厘，但有待4月金融貸款市場數據出爐再作定奪。

事實上，人行逆回購操作早有迹可尋，中央上周五確定加大宏觀政策調節力度，研究一籃子財政及貨幣措施，具體包括適當提高財政赤字率、增加地方政府專項債券規模，以及時隔十三年重新發行特別國債等，均預示着大規模刺激計劃將出爐。

民生証券研究院料，財策發力將成為要點，其中財政赤字率料不低於3.5%，特別國債規模及地方專項債規模，分別不低於1萬億及3.5萬億元。

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